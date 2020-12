J'enseigne la Biologie Cellulaire et plus spécifiquement la biomécanique cellulaire de la Licence au Master à l'Université de Grenoble Joseph Fourier (UJF).

Mes recherches au sein du centre de recherche INSERM-UJF U823 à l'Institut du Cancer Albert Bonniot, se focalisent sur l'étude moléculaire et mécanique de l'adhérence cellulaire et son implication dans les pathologies cancéreuses.