Emmanuelle RICHARD

Emmanuelle, encore jeune, super dynamique, pleine de ressources et de caractère, je suis disposée à mettre à profit mes qualités et à faire de mes défauts un atout dans des postes où le challenge est le maître mot.



Attachée à la relation client ainsi qu'à la fidélisation, le one-shot n'est résolument pas fait pour moi.

J'aime construire un véritable partenariat professionnel, commercial, basé sur la confiance, la compréhension et l'écoute des besoins du client. Je n'en oublie pas moins de mettre en œuvre mon esprit de persuasion afin d 'atteindre mes objectifs.



De nature créative et particulièrement dynamique, je suis en parallèle photographe et chargée de communication pour quelques éleveurs de chats, chevaux et restaurateurs auprès desquels je développe tout ou partie de leur identité visuelle et outils de communication liés.



Je reste néanmoins toujours à l'écoute d'opportunités car j'aime que mon temps soit bien exploité.



Ayant approché les métiers de la vente et de la communication, j'oriente donc mes recherches dans ce sens.



Alors si mon profil vous intéresse, je déménage prochainement sur la région Languedoc Roussillon et recherche donc de nouveaux horizons professionnels sur les départements du Gard & de l'Hérault.



N'hésitez plus à me contacter



Emmanuelle.



Mes compétences :

Attaché commercial

B to B

Photographie

Vente

SAP

Adobe Photoshop

Mailing

Microsoft Office

Marketing opérationnel

Marketing direct

Graphisme

Community management

Webmarketing