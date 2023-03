Emmanuelle RICHTER

Après plus de 15 années passées auprès d'enfants dans différentes écoles maternelles, je suis actuellement en reconversion professionnelle.

Pour répondre à mes attentes d'aujourd'hui, je souhaite m'orienter vers des métiers plus manuels. En effet j'ai, depuis toujours, un goût très prononcé pour diverses activités manuelles et mes expériences passées m'ont permis d'acquérir de la minutie et de l'organisation. J'aime le travail bien fait et je suis quelqu'un d'ouvert avec un sens facile du contact et une vraie envie d'apprendre afin d'atteindre le niveau de performance demandé.