Emmanuelle RUCK

Psychologue clinicienne-psychothérapeute depuis 2004, je propose des entretiens de thérapie analytique en face à face, pour tous les âges de la vie, du nourrisson à la personne âgée.



*MA PRATIQUE PROFESSIONNELLE :



Je me réfère à la psychanalyse anglo-saxonne, de Winnicott et de Bion, basée sur la prise en compte des processus conscients et inconscients, en particulier concernant la relation à soi et à autrui, la vie affective et émotionnelle.

Il s'agit d'un travail de compréhension, de mise en sens et de transformation qui vise à l'autonomisation du patient considéré comme un sujet, quel que soit le motif initial de consultation (un symptôme particulier ou un questionnement existentiel).



Entretiens individuels, familiaux, ou de couple.



Supervision en individuel pour les professionnels de la psychologie, du soin, de l'éducation, de l'entreprise.



Depuis 2004 psychologue à l'hôpital de Gérardmer en Equipe Mobile de Soins Palliatifs, en Hospitalisation à Domicile, en services sanitaires (SSR, médecine, USLD) ; cellule de soutien aux agents et d'urgence.



Depuis 2011 installation en cabinet libéral.



*FORMATIONS et DIPLOMES :



Depuis 2004 supervision et formation continue aux journées d'études du Groupe d'Etude et de Recherche Clinique en Psychanalyse de l'Enfant et de l'Adulte, Luxembourg.



2004 DESS (Master II) en psychologie clinique (option psychopathologie), Université des sciences humaines de Strasbourg.



1998 Diplôme Universitaire de Soins Palliatifs, Centre d'éthique médicale de Lille.



1994 Maîtrises (Masters I) d'ethnologie et de théologie, Université de Strasbourg.