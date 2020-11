Emmanuelle TAYOT

Directrice de clientèle - Prospection, Entretien et Gestion de portefeuilles clients.



Formée aux techniques commerciales, j'ai acquis une expérience dans la vente de services et produits en BtoB. Actuellement disponible, mon projet professionnel est de mettre à profit mon expertise de la promotion des ventes et de la négociation.



Mes précédentes fonctions en agences conseil en communication et régies publicitaires ont accru mon expertise multicanale (print, web, réseaux sociaux) ainsi que mon aisance relationnelle.

Autonome, dynamique et persévérante, je suis force de proposition et une négociatrice chevronnée.



Mes domaines de compétences :

° Prospection

° Négociation

° Entretien et gestion de portefeuilles clients

° Conseil en stratégie de communication

° Vente d'espaces publicitaires

° Vente de produits et services en BtoB



Je suis à votre disposition si vous avez des questions.

Au plaisir dy répondre ou de discuter avec vous de vive voix.