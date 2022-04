Emmanuelle VIARD

Après avoir cherché à devenir professeur de physique chimie, j'ai décidé d'acquérir de l'expérience tout en restant en accord avec les domaines que j'ai abordés lors de mes études.



Aimant le côté pédagogique et expérimental de la physique chimie, j'ai pris un poste d'adjoint de laboratoire dans un lycée pendant deux ans et demi. Ce poste consistait prioritairement à aider les professeurs lors de la préparation et de la réalisation des travaux pratiques ainsi qu'entretenir le matériel utilisé. Du fait de la taille modeste du lycée, ma fonction présentait l'avantage de la polyvalence : j'ai ainsi appris à gérer en autonomie la repartition du temps de travail et l'anticipation des tâches à effectuer. Je me suis aussi occupée des travaux pratiques de SVT et j'ai créé le document unique de sécurité des laboratoires du lycée.



A la fin de cette première expérience, je suis entrée , il y a bientôt un an , au COBRA ( laboratoire du CNRS) où j'exerce une fonction de technicienne d'analyses chimiques. Outre d'aborder directement le monde industriel, cela m'a permis de passer d'une connaissance théorique des fonctions des appareils d'analyse à une pratique quotidienne. Je bénéficie aujourd'hui d'une bonne formation à leur utilisation, à l'analyse des résultats obtenus et à la rédaction des comptes rendus ( en français ou anglais) aux entreprises clientes. C'est évidemment cet apprentissage permanent qui rend mon poste actuel extrêmement enrichissant.



Mes compétences :

Anglais

C2I

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Internet Explorer

Microsoft Excel