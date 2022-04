Emmanuelle WATEL

Mes compétences : défis commerciaux, polyvalence, esprit d’équipe, compétences en gestion et en informatique, mon expérience professionnelle constitue un atout majeur.

En effet, mon parcours m’a permis de développer de solides compétences en secrétariat et commercial et aussi d’acquérir une certaine autonomie, un sens des responsabilités, des capacités d’organisation et une parfaite maîtrise de l’outil informatique.

Dotée d’un sens relationnel et de l’écoute, je saurais réaliser avec soin les missions qui me seront confiées dans le respect et la confidentialité.



Mes compétences :

Informatique

Rédaction

Gestion du stress

Gestion administrative

Gestion de la relation client

Compte-rendu

Encaissement

Facturation

Organisation du travail

Archivage

Conseil commercial

Ecoute

Microsoft Office

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Publisher