Emmanuelle WATEL

Conseillère clientèle depuis 14 ans j ai acquis une experience solide dans le monde commercial.

Avec un bon relationnel, j'aime apporter une bonne qualité de service ainsi répondre aux attentes et besoin des clients.

Je suis polyvalente et rigoureuse dans les différents domaines et missions qu'on peut me confier.

Je suis dynamique et organisée j'aime les différents challenge et dépasser mes objectifs.



Mes compétences :

Organisation

Dynamique

Souriante

Pack office informatique

Techniques de vente

Anglais

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Merchandising