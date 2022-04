Emmanuelle WEISZ

Après un parcours de :

Comédienne Auteur Metteur en Scène

Directrice de compagnie

Je suis devenue:

Directrice de théâtre



Formation:



Formation initiale : Ecole Lecoq. Université Censier Paris III. Etudes théâtrales.(maîtrise). Stages en Pologne (Grotowski) et aux U.S.A (Ossetynski)

Formation continue: Management, gestion des entreprises culturelles .

( FNCC, Observatoire des Politiques Culturelles, colloques SNDTV…)

20 années d’expérience de direction de théâtres de ville.



Comédienne Auteur Metteur en scène 1978-1996



Théâtre



1978 Co-Fonde " Le Théâtre Autarcique.

(1979 Festival de Nancy. 1980 Festivals de Sarrebrück et de Polverigi. Italie. 1981.Yerres.)



1983 Fonde la Cie "LES PETITS CHATEAUX" et crée (écriture et mise en scène) de 1984 à 1995, 7 spectacles en Allemagne (Munich, Frankfurt..) ou en France.



Radio



A écrit ou conçu pour France-Culture de 1978 à 1996 une quinzaine d'œuvres radiophoniques ( fictions originales ou adaptations : W. Gombrowicz, E. Duranty, Elie Wiesel, J Cortazar, C Rochefort -… ) Travail de montage d'archives sur commande de la chaîne.(ex : XXème anniversaire de la Maison de la Radio, Série sur Blaise Cendrars...)





Directrice de théâtre 1991-2011





1991-2000 Directrice des Affaires Culturelles d'Orly (Val de Marne: 20.000 habitants, un conservatoire, une médiathèque, une salle de théâtre et de cinéma)

Directrice du Centre Culturel de la ville (380 places).





2000-2006

Directrice du théâtre municipal Lino Ventura de Garges-lès-Gonesse (- 600 places 40.000 habitants ; ; Val d'Oise,)



2000-2009

Directrice du théâtre municipal Le Nickel de Rambouillet ( 280 places ; 23 000 habitants ; Les Yvelines).



Mars 2010 -Juin 2012 Directrice de l’ ACT ( Association Culturelle de Trappes) qui gère le théâtre municipal et le cinéma de Trappes : La Merise - Le Grenier à Sel ( 800 places)







Diverses écritures…



Travaux de traduction (anglais)/adaptation

Travaux d'écriture divers pour les enfants et pour des projets évènementiels.





Compétences diverses.



Parle anglais couramment

Allemand très scolaire.

Pratique de Word, Excel , Outlook Internet.

Qualités rédactionnelles.

Conception d’évènements.

Action culturelle théâtre

Animation d'ateliers d'écriture

Transmission de l'Aïkido



