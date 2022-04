Emmanuelle WEISS

Passionnée par la construction européenne et engagée au sein du Groupe des Belles Feuilles pour mieux faire connaître le fonctionnement de l'Europe, je poursuis une vie professionnelle dédiée à cet objectif.



Du secteur public - cabinet ministériel et collectivité territoriale - , au secteur privé - lobbying au sein d'une agence de public affairs- et désormais dirigeante de ma propre entreprise, j'apporte mes compétences aux acteurs publics et privés dans différentes régions.



Le cabinet Ariane conseil que j'ai créé à Lyon en 2000, est dédié au conseil sur la mobilisation des financements européens et à la formation sur l'Europe, des professionnels de tout secteur. Les projets que j'accompagne sont financés par des fonds dédiés aux territoires, dans des secteurs aussi divers que la R§D, le développement éconmique, le tourisme, les TIC, la formation, l'insertion ou le soutien aux quartiers en difficulté.



Attachée à une pratique du conseil qui allie rigueur et déontologie, j'ai adhéré en 2005 à la Chambre de l'Ingénierie et du Conseil de France (CICF) au sein de laquelle je suis administrateur.



Soucieuse de transmettre cette expérience aux jeunes générations, j'enseigne depui 2006 à l'Université Lumière Lyon 2 en Master 2 de Droit et Science politique.



Mes compétences :

Affaires européennes

Conseil

Financements européens

Formation

Montage

Montage de dossiers

Recherche

Recherche de financements