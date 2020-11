Jacques PEROTTO

Depuis 1981 : ingénieur-conseil en urbanisme - conseil en management.

Créateur et Dirigeant de la Société AGORA.



THEME D’INTERVENTION - la maîtrise de projet.

Mettre en place des processus et des séquences d’action permettant de dominer le déroulement d’un projet depuis la définition des objectifs jusqu’à sa réalisation complète.



CONTENUS D’INTERVENTION

•Fixer une stratégie et établir un plan d’action.

•Déterminer des objectifs opérationnels.

•Evaluer et rassembler des moyens d’intervention.

•Animer des partenariats et des alliances.

•Fournir des critères d’appréciation favorisant la décision.

•Donner les éléments du choix.

•Favoriser la concertation et la participation des parties prenantes au projet.

•Maîtriser les processus de l’action.



COMPETENCES PROFESSIONNELLES

•Définition des choix d’actions - analyse stratégique.

•Positionnement des activités - analyse fonctionnelle.

•Définition des moyens – analyse de la valeur.

•Montage des activités - analyse organisationnelle.

•Mode de gestion – analyse d’exploitation.

•Evaluation des orientations - analyse financière.

•Mise en œuvre des démarches - analyse d’accompagnement.



RESPONSABILITES EXERCEES

•Direction d’études - faisabilité d’opération et programmation (espaces publics, voirie, équipements).

•Mission de conseil - Assistance à maîtrise d’ouvrage - qualité environnementale (aménagement et construction).



EXPERTISES

Démarche de qualité environnementale (AEU, RSE-ISO 26000, HQE-aménagement et HQE-construction).



Mes compétences :

Diagnostic de territoire

Analyse de la valeur

Urbanisme

Conseil en management