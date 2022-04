Emmanuelle WOLF

Préparatrice en pharmacie en CDI depuis 16 ans, j'aime mon métier, être à l'écoute et à la disponibilité de la clientèle. Dans le but de changer de voie mais tout en voulant garder cette proximité avec les patients, j'ai aussi obtenu un diplôme de secrétariat médical et médical-social qui me permettra peut-être d'évoluer dans ma future carrière. Je ne suis donc pas fermée au seul métier de préparatrice en pharmacie et reste donc à l'écoute d'une éventuelle opportunité.



Mes compétences :

Autonomie professionnelle

Capacité d'adaptation