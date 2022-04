Marc ERHART

Management d’équipes (de 4 à 30 collaborateurs) avec expériences dans l’imprimerie, la presse gratuite

et quotidienne ainsi que dans l’industrie. Pilotage et suivi de fabrication, avec enjeux délais et coûts importants.

Bonne analyse des organisations et des flux, identification des pistes d’amélioration et plans d'action à déployer.

Expérience de collaboration quotidienne avec divers services : marketing, commerce, rédaction, développement, design, qualité, stratégie…



Mes compétences :

Management d'équipe

Logiciels pao

Logiciels bureautiques usuels

Gestion du personnel

Organisation du travail

Assurance qualité

PAO logiciels