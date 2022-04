Marc ERHARD

- Responsable informatique

- Chef de projet et analyste-programmeur VB6-VBNET

- Suivi et formation du personnel.

- Rédaction notice

- Création plannings, GED, site internet(php, html), traitement de données(Postegresql, Mysql), gestion périphériques, interfaces de gestion en VB6-VBNET, signature électronique etc ...

- Installation et configuration d'un PABX (Téléphonie par IP).

- Installation et configuration de solution de suivi, par intranet, du parc informatique et téléphonique.

- Création de fichiers XML pour importation dans un ministère.

- Installation de serveur Mail et Web + agendas partagés.