Laurence FRITSCH

Pixelya a été créée le 1er mai 2017 et vous propose tous supports publicitaires permettant de véhiculer votre image, de développer votre notoriété ou encore de promouvoir vos produits.

Pour ce faire, notre studio est équipé des outils et logiciels à la pointe de la technologie. Nous pouvons exécuter tous vos travaux de communication, qu’ils s’agissent de flyers, catalogues et prospectus ou autres supports de communication tels que des créations de logo, cartes de visite, signalétiques, … Pour les travaux d’impression et de reproduction, nous travaillons avec un réseau d’imprimeurs fiables et réactifs.

Associées égalitaires, Anaïs Knipper et moi-même, sommes passionnées par notre métier et motivées par des relations honnêtes. Nous mettons à votre disposition nos 20 années d’expériences en communication et créations publicitaires. Engagées dans une relation partenaire, nous vous proposons de partager nos valeurs : l’Enthousiasme libérateur d’énergie, l’Ethique d’une relation basée sur la confiance, la transparence, le respect de l’autre et des engagements, l’Agilité synonyme de créativité, de souplesse et de réactivité.

Prêt à agiter vos particules créatives ? Contactez-moi en MP



Mes compétences :

Commerce B2B

Management

Conduite du changement

Microsoft Excel

Gestion des entreprises

Reporting

Animation de formations

Recrutement

Prospection commerciale

Négociation commerciale

Marketing opérationnel

Gestion budgétaire

Stratégie commerciale

E-business

Webmarketing

Dynamics CRM

PGI

Commerce BtoB

Gestion des organisations commerciales

Satisfaction clients