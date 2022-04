Laurence FRITSCH

Si à l'époque vous étiez le seul à proposer l'Iphone ou l'Ipad , comment serait votre qualité de vie et celle de votre famille aujourd'hui ?



Je développe un réseau de Micro - Franchisés dans le domaine du bien-être et de la beauté et tout particulièrement de l'anti-âge par un département cosméto-génomique et compléments alimentaires santé;



Je recrute, forme et anime un réseau d'indépendants et professionnels dans ces domaines d'activités.



Les produits, que je représente, sont innovants (Business Award en 2010 meilleure innovation devant Apple) à la pointe d'une technologie issue de 30 années de recherches sur les gènes avec une équipe de 75 scientifiques à temps complet et 150 autres d'Universités renommées.



Mon travail consiste aussi à aider les personnes qui en ont besoin. Vous avez des problèmes de peau et vous le vivez mal (rides, ridules, acné, cellulite), vous êtes aussi en baisse d'énergie, fatigué(e), stressé(e)..... Je peux sans doute vous apporter des solutions en associant le meilleur de la nature et le meilleur de la science.

La démonstration de la qualité des produits est ma base pour l'argumentation.



Le mode de communication est basé uniquement sur le principe de la recommandation des clients et distributeurs convaincus par la qualité de nos produits et l'opportunité d'affaires qui partagent l'information...



Nous préparons dès aujourd'hui un nouveau concept.

Imaginez-vous maintenant un marché, celui du contrôle du poids avec un produit qui va révolutionner l'industrie et basé sur l'épigénétique



Vous pouvez maintenant changer votre vie comme cette opportunité à changer la mienne !!!!

Et ce n'est que le début !!!!!

N'hésitez pas à me contacter pour de plus amples informations sur les produits ou sur le développement d'affaire, je reste bien entendu à votre disposition !



Pour plus d'infos, cliquez sur le lien: http://www.goforyourbusiness.com/fr/