Christophe BIESSY

Manager au sein d'Autoreflex.com d'une équipe commerciale sur le Nord-Est, ce poste est une étape captivante dans une solide carrière dans les médias.

Autoreflex.com fut racheté par le Groupe Argus en juillet 2015.

De tempérament commercial et rompu au quotidien de mes responsables de secteurs, il m'appartient d'entretenir un esprit d'équipe malgré les contraintes ( géographiques, fréquence des réunions...) et de tout mettre en oeuvre pour garantir l'atteinte des objectifs.

Une bonne expérience commerciale, au sein de différents groupes dans les médias, permet d’être force de proposition, et d'emmener mon équipe aux résultats escomptés.

Mobile et privilégiant la relation - client, je dispose de mon propre territoire afin de partager avec mes commerciaux, et participer à la représentativité de ma région.



Mes compétences :

Business

COMMERCE

Création

Debriefing

Initiative

Internet

Management

Médias

Pro actif

Reporting

Vente

Web

Satisfaction clients