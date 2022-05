Sonia FAURE

Madame, Monsieur,



Je me présente FAURE Sonia née en 1991 à Saint Avold (Moselle 57),mariée depuis 2017.



Lors de ma formation en Licence Professionnelle Analyse pour les Métiers de l'Eau (LP AME) en 2013 j'ai effectué mon alternance dans la société Bureau Veritas. En septembre 2014 j'ai été embauchée.

J étais Inspectrice en maîtrise des risques sanitaires dans le domaine du cylce de l'eau.



Mon travail consistais à faire des prélèvements d'eaux: sanitaires, usées, pluviales, piezo, sur des TAR (IRDEFA) chez les clients et de leurs fournir un rapport détaillé des points positifs et négatifs constaté.

L'aspect réglementaire est un enjeux majeur dans ce métier, des sites qui ont des arrêtés avec des limites de rejets qui changent, des normes évolutives et des processus techniques de plus en plus complexes. Nos méthodes de prélèvements ainsi que nos rapports, nos qualifications sont soumis au COFRAC (COmité FRançais d'ACcréditation).



Formation:

Septembre 2018 à Septembre 2019 - CDD Technicienne de laboratoire EUROFINS

Juin 2017 à Juin 2018 - CDI Technicienne environnementales SOCOTEC

Septembre 2014 - Janvier 2017 : CDI Société BUREAU VERITAS

2013/2014 - LP AME alternance Société BUREAU VERITAS

2011/2013 - BTS GEMEAU et stage Entreprise SOCOTEC - travail été à la Régie ENERGIS

2011 - IUT Chimie (1er année)

2010 - BAC STL options CLPI



Complément:

Pratique l’aïkido depuis 1999 (ceinture noir 1er Dan depuis 2013).

A étudié l'orgue électronique de 1997 à 2012 et le piano depuis 2016

Secouriste j'ai passé l'AFPS en 2007 en candidate libre.

Aime bricoler dans le cadre de travaux personnel.



Originaire de SAINT-AVOLD (57).

Possède le permis B et un véhicule



Originaire de la Lorraine 57, je suis intéressée pour un poste en Meurthe et Moselle

Cordialement



FAURE Sonia



Mes compétences :

Musicienne

Aikido

AUTOCAD 2010

Traitement des eaux

Eau potable

Eaux pluviales

Environnement

Eau et assainissement

Eaux usées