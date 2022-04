Emmanuelle ZINDANI

Après sept années de vie parisienne, me voici installée en région béarnaise. Les douceurs gastronomiques et la qualité de vie en font une terre accueillante...



En contre-partie, j'ai du quitter mon poste de co-responsable d'une équipe dédiée au renouvellement du réseau de distribution de gaz parisien.

Je souhaite mettre à profit ce tournant professionnel pour rejoindre une équipe en production industrielle (avec une préférence pour l'environnement, l'énergie et

l'agroalimentaire), ou une entreprise spécialisée dans les équipements de production d’énergies renouvelables en tant qu'ingénieur technico-commercial.



Toutes les informations et contacts sont les bienvenus !



Mes compétences :

Agroalimentaire

Energie

Énergies renouvelables

Environnement