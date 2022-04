Emmanuelle ZORATTO

Je suis organisée, motivé, dynamique, j'ai l'habitude du secret professionnel. Je sais faire preuve de discrétion et d'écoute attentive.

Je cherche un poste de secrétaire médicale en cdi.

Vous pouvez me contacter: emmanuellezoratto@hotmail.fr



Mes compétences :

Connaissance terminologie medicale

Utilisation d'outils bureautique

Connaissance des modalités d'accueil

Connaissance des normes rédactionnelles

Connaissances des méthodes de classement et d'arch

Règles de gestion des stocks connus

Connaissance de la grille de codification des zcte

Connaissance des éléments de base en gestion compt