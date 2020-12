Emna KAMMOUN

J'occupe le poste d'Ingénieur d'Affaires Offshore sur la partie Recherche & Développement (R&D) sur le marché européen et UK chez ARDIA, filiale du groupe mondial ACTIA.



J'ai occupé aussi le poste de Responsable Chargée d'Affaires Offshore chez ALPHA ENGINEERING Group et principalement la filiale ALPHA ENGINEERING FRANCE.



Durant mon parcours académique, j'ai effectué deux mastères en parallèle:

* Un mastère de Recherche (MSc) en Télécommunications & Systèmes Réseaux (Option: Systèmes Électroniques) à l'Ecole Nationale d'Electronique et de Télécommunications de Sfax, Tunisie (ENET'Com).

* Un mastère Professionnel en Marketing & Customer Relationship Management (CRM) à la Faculté de Gestion et des Sciences Economiques de Sfax, Tunisie (FSEGS).



J'ai récemment rédigé un chapitre de livre intitulé "LTE and 5G systems" qui a été publié dans le livre "Smart Cities and Homes: Key Enabling Technologies" with M. Faouzi Zarai (ENET'Com) & Mohammad S Obaidat (New York, USA).



https://www.safaribooksonline.com/library/view/smart-cities-and/9780128034637/B9780128034545000067/B9780128034545000067.xhtml



Mes compétences :

Customer Relationship Management

Electronic Systems

Networking

Télécommunications

Programmation Neuro Linguistique

Information Technology

Management

Marketing