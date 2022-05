Naiim KHASKHOUSSI

Polyvalent, Autonomous, Motivated, Good Communication Skills, Team Spirit, Dynamic, Strength of Proposition, Relational Qualities, Initiative, Great Analysis and Technical Conception.



Mes compétences :

Visual Basic

Microsoft Visual Studio

Labview

Apache

Arduino

Ladder

Maple

Pascal

JavaScript

FPGA

MATLAB

CSS 3

VHDL

HTML 5

MVC

Assembleur

ASP.NET

C

C#

Personal Home Page

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

Microsoft C-SHARP

JScript

HTML

Cascading Style Sheets

C Programming Language

BlueTooth Technology

Assembler

Apache WEB Server

C++

XML