Enorha GUIMARD

Scientifique en gestion de la faune sauvage de formation, je me suis specialisée sur l'étude des grands prédateurs marins et terrestres.

Je suis également Observatrice de mammifères marins et opératrice d'acoustique passive (MMO/PAM) sous la directive de l'ACCOBAMS et du JNCC.

J'ai travaillé en entreprises et associations de recherche en France et à l'international.

Mes compétences inclue l'utilisation de l'acoustique passive et l'analyse de données, la configuration du logiciel acoustique PAMGuard, la photo-identification, supervision et mise en place d'expéditions en mer, la cartographie SIG, les analyses statistiques sous R, la rédaction de rapports, synthèses, fiches de recommendations, y compris en anglais.



Actuellement indépendante MMO/PAM et consultante, je suis ouverte à toute proposition de poste sur la gestion et la conservation de la faune sauvage milieu marins et terrestres.



Mes compétences:

PAM (Passive Acoustic Monitoring)

Photo-identification

SIG

Statistique

Travail d'équipe

Environnement marin