Enrico COLOMBO

Spécialiste Infrastructure IT avec expérience significative en administration de serveurs UNIX/Linux, infrastructure VMware et systèmes stockage de plusieurs technologies. Connaissance pratique de lorganisation vCenter, paramètres de VM Linux, création de systèmes de fichiers avec LVM / VxVM, de Groupes de services et Ressources Veritas cluster. À l'aise avec la réalisation de projets SAN, virtualisa-tion stockage, protection des données, réplication, migration de données et intégration avec systèmes d'exploitation, gestionnaires de volumes et technologies de sauvegarde plus utilisés

Personne enthousiaste et orientée vers les résultats, communicateur multilingue efficace en contexte EMEA, avec expérience de travail au Royaume-Uni, en Allemagne, en Espagne, en France et en Italie. Compétent en relations client à tous les niveaux, efficient dans la gestion de projets complexes dans le but d'améliorer le service et la satisfaction du client, en contribuant aux objectifs de croissance et de ré-duction des coûts.

Objectif personnel d'avancer aux rôles avec plus de responsabilité, un emploi impliquant possiblement la gestion de compte client, étude de solutions, proposition, services avant la vente, forma-tion aux utili-sateurs en environnement international.