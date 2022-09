Enrique INDACOCHEA

Professionnel ayant plus de 8 ans d'expérience dans le secteur des nouvelles technologies (Internet, publicité online, marketing digital, e-tourisme).



Expertise dans métiers à composante analytique, marketing digital et d'aide à la décision (business intelligence, marketing analytique, analyse commerciale).



Parcours réalisé principalement dans un environnement international et compétitif au sein d'organisations matricielles.



5 ans d'expérience de management d'équipes locales et distantes.



Mes compétences :

Analyse business

Business

Digital

E Tourisme

Internet

Marketing

Marketing digital

Médias

Microsoft Business Intelligence

Online

Publicité

Tourisme