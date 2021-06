Eplefpa LYCÉE AGRICOLE DE SUSCINIO

Le lycée agricole de Suscinio propose des formations générales, professionnelles, techniques et supérieures :



Enseignement général :



Depuis la rentrée 2019, en classe de première, les enseignements de spécialité ci-après sont proposés : Biologie Ecologie / Mathématiques / Physique Chimie.



A compter de la rentrée 2020, en classe de terminale, les enseignements de spécialité ci-après seront proposés : Biologie Ecologie - Physique Chimie / Biologie Ecologie - Mathématiques.



Parmi les enseignements optionnels en voie générale, l'établissement proposera quatre options en lien avec l'enseignement de spécialité retenu.





Enseignement professionnel : le lycée de Suscinio propose un parcours mixte innovant :

- Seconde Professionnelle Productions Végétales par la voie scolaire

- Seconde Professionnelle Conduite d'élevage et de culture par la voie scolaire

- Baccalauréat Professionnel CGEA Système des Cultures par apprentissage et baccalauréat Professionnel agro-équipement par apprentissage.

- Baccalauréat Professionnel CGEA Système des Cultures par voie scolaire et baccalauréat Professionnel agro-équipement par voie scolaire.



Enseignement technique : première et terminale sciences et technologies de lagronomie et du vivant (STAV).



Enseignement supérieur : BTSA Gestion et protection de la nature (GPN).



Plus d'informations :

http://cmk29.educagri.fr/le-lycee-de-suscinio/formations/



Mes compétences :

Biologie

Aménagements paysagers

Gestion de production

Agriculture biologique

Gestion des entreprises

Ecologie

Agronomie

Informatique

Gestion de projet

Agriculture

Littoral

Léon

Nature

Morlaix

Tracteurs

Maraîchage