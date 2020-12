Erdal AVCI

Madame, Monsieur,



20 ans d’expériences dans le domaine de l'électricité industriel avec un réel avantage d’être que consultant ou freelance depuis.



Ce précieux atout m'a permis d'avoir une belle palette de service assez large et une grande réactivité pour vos projets.



Allant de la gestion à la supervision et de l'installation aux test et mise en service de vos projets.

Expériences dans plusieurs domaines industrielles tel que; Energie, Industrie extractive, Agroalimentaire,

Industrie mécanique, Métallurgie, Pharmaceutique, Industrie du béton, Industrie ferroviaire...



Au plaisir de pouvoir travailler avec votre équipes, cordialement.



Mes compétences :

Gestion de personnel

Chiffrage et mise en place de devis

Supervisor

Gestion de projets

Gestion des risques

Électrotechnicien

Ingénierie Modernisation / Optimisation

Dynamique

Endurant

Optimiste

Special Purpose Machinery

Installation and Commissioning

Electrical Engineering

Stainless steel

CGI Web Development

Allen-Bradley

Apple Mac

Ethernet

FIBRE OPTIQUE

Microsoft Excel

Microsoft Outlook

Microsoft PowerPoint

Microsoft Windows 10

Microsoft Windows 7

Microsoft Windows XP

Microsoft Word

OpenOffice

Wi-Fi

Process Engineering

la supervision

Autocad

Windows XP Windows7 Windows10