Fort d'une expérience de 7ans en design et de plus de 20 ans en infographie 3D, je réalise des perspectives 3D pour tous les acteurs de l'architecture, de l'immobilier et de la construction. Plus récemment, je me suis spécialisé dans l'imagerie "haut de gamme" destinée aux cuisinistes et créateurs de salle de bain.



http://www.autourdesimages.com



Mes compétences :

Rendu 3d

3D Studio Max

Autodesk Maya

Animation 3D

Modélisation 3D