Eric ADNOT

Mon parcours est axé sur la vente de produits et/ou de prestations de services sur plusieurs secteurs d'activités (Industrie, Informatique et Prestations de Services) avec développement, organisation et gestion des ventes directes et indirectes en B to B.



Encadrement et développement commercial expérimenté d'un secteur d'activité avec approche métier structurée.



DYNAMIQUE ORGANISER AUTONOME EFFICACE - RESILIENT



Mes compétences :

Vente

Développement commercial

Marketing

Informatique

Management