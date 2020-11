Eric ANTONIETTI

Bonjour

Vingt ans d’expérience dans la commercialisation de solutions techniques et innovantes destinées aux professionnels des BTP et plus particulièrement dans les domaines de la PMO céramique,des étanchéités et des réparations ..

Doté d'une bonne écoute, d'un esprit d'équipe et sachant prendre dû recule, mes points forts sont mon aisance relationnelle et mon adaptabilité à tout type d'interlocuteurs.

Optimiste, motivé, apprendre et partager sont des traits de ma personnalité indissociable de mes compétences techniques, commerciales et managériale.





Et aujourd’hui, je mets toutes mes compétences en œuvrent pour le développement du groupe

MC-chimie botament en tant que responsable commercial sud France.



Conseil

Commercial grands comptes

Réparations d'ouvrages

Formation

Développement commercial

Apporteur d'affaires

Bâtiment et Travaux Publics

Compétence commerciale

CONNAISSANCES TECHNIQUES

Autonomie

Esprit d'équipe

Grands comptes

Gestion des litiges

Suivi clientèle

Management