Eric BALLEUX

Garantir, le respect et la mise en place, du concept et de la stratégie commerciale de l'enseigne.

Assurer une politique prix en adéquation avec la zone de chalandise, gérer et impulser la dynamique commerciale dans lobjectif permanent de la satisfaction clients

Assurer la sécurité du personnel et de la clientèle.

Gestion des situations de crise.

Animer et manager le comité de direction, Intégrer, former et faire évoluer les collaborateurs.

Gérer les IRP et les relations avec les institutions afin de garantir le climat social du magasin

Piloter le compte d'exploitation, mesurer la performance et analyser des écarts Construire les objectifs annuelsRespecter les budgets (frais, stocks), optimiser le REX.