Eric BATARD

- Imaginer et concevoir des supports de communication adaptés à vos besoins.



- Piloter et gérer la chaine de production d’un projet seul ou en équipe, autour d’un ou de plusieurs flux

de travail dans le cadre d’un ou de plusieurs types de diffusion.



- Créer et partager des outils pédagogiques pour la formation aux techniques de prise de vue et de

montage.



Site : www.ebcrea.com Portfolio : www.vimeo.com/ebcrea



Mes compétences :

Cameraman

Montage Vidéo

Animation graphique et image de synthèse

Communication

Documentaire

Audiovisuel

Reportage

Technicien