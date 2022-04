Jenna BOURVEN

Polyvalente, dynamique, motivée, impliquée et ayant le soucis de la qualité du travail fourni.



Mon poste : Attachée de gestion regroupe les pôles comptable, secrétariat, assistante commerciale et ressource humaine.



Je réalise, au fur et à mesure de mes expériences professionnelles que j'aspire à développer mon sens du contact.



Mes compétences :

Pack office

Ressources humaines

Secrétariat administratif

Secrétariat téléphonique

Comptabilité

Assistante commerciale

Assistanat de direction

Gestion

Vente