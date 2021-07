Eric BEDET

Bonjour et bienvenue sur mon profil.



De formation commerciale, je suis titulaire d'un diplôme européen de commerce.



Plus de dix ans d'expérience en tant que chef d'agence dans le secteur de la location de voitures et de véhicules industriels. J'ai encadré, motivé des équipes techniques et commerciales. Mes connaissances en terme de gestion d'un centre de profit sont maitrisées.



J'ai aussi collaboré dix ans dans le milieu de la construction modulaire, chez le leader ALGECO.

Mon rôle d'attaché commercial m'a permis de travailler sur autocad, et de rencontrer des clients de l'industrie du BTP, des administrations et de l'évènementiel.



Mes compétences :

Relation client

Prospection commerciale

Vente

Management

Négociation

Direction de centre de profits

Travail en équipe

Budgets

Location de voitures