Eric BERGER

Consultant expert technique et qualité dans le domaine de conformité des installations funéraires.

Evaluateur technique auprès de l’autorité d’accréditation des organismes de contrôle des installations funéraires. Qualifié à la norme ISO 17 020 régissant les organismes d’inspections.

Responsable technique associé de l’organisme de contrôle de conformité des installations funéraires

2 B&G Qualité (véhicules funéraires, chambres funéraires, crématoriums) Inspection, établissement des procédures de contrôle, formation des inspecteurs, veille réglementaire.

Accompagnement et conseils à la réalisation de projets

Concerne : Exploitants, donneurs d’ordre, architectes, installateurs.

La construction d’un complexe funéraire est un gros investissement financier et l’on constate encore trop souvent des chambres funéraires non conformes car les textes réglementaires n’ont pas été correctement appréhendés.

Mon intervention permet de maîtriser ce risque, en apportant les solutions réglementaires avec l’assurance de la conformité.

Conseils réglementaires pour la gestion des installations, auprès des exploitants et institutionnels.

Référent national.



Mes compétences :

Conseil

Audit