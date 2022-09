Eric BERTRAND

J’ai pris l’initiative de donner un nouvel élan à mon parcours professionnel !



Je souhaite valoriser mon dynamisme et mes compétences. J’apprécie particulièrement de travailler en équipe, de relever des challenges, et de mener à bien des projets. Je recherche un environnement de travail ayant des valeurs que je partage.



J’apporte plus de douze ans d’expérience dans l’industrie. Cette expérience concerne à la fois de grands groupes et de très petites entreprises, en France et à l’étranger, dans des secteurs d’activité de haute technologie : Aéronautique, Nucléaire, Electronique…



J’ai une formation de base solide, que j’ai actualisée au fil du temps. J’ai capitalisé un grand nombre de connaissances clé, autour de la conception mécanique et de la gestion de projet.



Ceci concerne :



La conception mécanique :

- Matériaux (métalliques, composites, élastomères, plastique)

- Traitement de surface, traitement thermique

- Mécanismes (roulement, engrenage, …)

- Calcul (dimensionnement, Résistance des Matériaux, Eléments Finis)

- Calcul en dynamique des fluides

- Plans d’ensembles, de détails, nomenclatures

- Chaudronnerie, usinage, assemblage mécanique



L’élaboration de machines ou systèmes :

- Comprendre le Cahier de Charges / Dialogue avec le client

- Élaborer l'architecture, l'analyse fonctionnelle, l'analyse de risque

- Définir les approvisionnements, dialoguer avec les fournisseurs

- Suivre la Fabrication, le Montage et les Essais, le Conditionnement, le Transport, l’Installation, la Mise en Service, l’Entretien



Gestion de projet :

- Planifier, établir les jalons, suivre les actions

- Repérer le chemin critique, définir les priorités, évaluer les risques

- Gérer les ressources, superviser une équipe (une demi-douzaine de personnes)

- Tenir compte du budget (3M€ sur certains projets)



Aéronautique :

- Règlementation FAR / JAR 23

- Certification / Navigabilité / Evolution de configuration

- Aérostructure, Bruhn



Nucléaire :

- RCCM / CODAP

- CRT / CST EDF

- Spécifications Areva

- FEM



Postes recherchés :

- Chef de projet mécanique

- Direction technique ou R&D

- Ingénieur d’étude conception mécanique



Localisation / Mobilité :

- Loire Atlantique, région de Nantes

- Tous déplacements occasionnels en France et à l’étranger



Résumé de mon parcours :



Lors de mes études, j’ai effectué un stage de cinq mois, en Californie (USA), dans le secteur Aéronautique. Puis j’ai effectué un échange académique d’un semestre à l’Université de Wollongong (Australie). J’ai ensuite passé une année dans un centre international de recherche en dynamique des fluides (VKI), en Belgique.



Je suis retourné travailler un an et demi en Californie, grâce à un retour très positif sur mon stage et la notoriété du VKI. De retour en France, j’ai travaillé seize mois dans la Société de Motorisation Aéronautique (groupe SAFRAN), en prestation de service.



Après deux courtes missions en régions Parisienne, j’ai intégré REEL SAS à Nantes, pendant 7 ans. A partir d’un poste d’ingénieur d’étude, j’ai rapidement évolué vers un poste de Responsable Technique Mécanique, sur un certain nombre de projets, dans le nucléaire civil.





Mes compétences :

Conception mécanique

Mécanique des fluides

Gestion de projet

Métallurgie

Calcul mécanique

Calcul de structure

Matériaux composites