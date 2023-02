Eric BREZOVAC

Innover, mettre en place des organisations spécifiques pour des projets atypiques, tout en valorisant mes compétences et ma vision élargie du développement de produits, de l'idéation à l'industrialisation.

Au-delà de cet objectif, je suis ouvert aux problèmes [pour mieux les résoudre] et aux défis pourvus qu'ils soient le prétexte à fédérer des équipes et à oser sortir du cadre. Pour aller chercher la satisfaction des clients et l'Excellence chaque fois que c'est possible.

L'industrie Automobile ainsi que celle de lAéronautique et du Luxe sont susceptibles de susciter mon intérêt en priorité.