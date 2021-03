Eric BUFQUIN

Eric est un cadre chevronné avec deux décennies de succès dans la commercialisation de solutions à forte valeur ajoutée auprès de prospects ainsi que des clients existants.



Il a géré les ventes et le développement des affaires pour des éditeurs de logiciels et des constructeurs de matériel informatique, la gestion de cycles de ventes courts, moyens et longs, dans des transactions directes et au travers de partenaires, revendeurs ou intégrateurs.



Diplômé en affaires européennes, avec une spécialisation en gestion des entreprises et un diplôme en commerce international, Eric est un atout précieux pour les entreprises désireuses d’augmenter leur notoriété et accroître leur pénétration au travers de nouvelles affaires. Son expérience en découverte de comptes et son goût pour la prospection lui ont permis de réaliser ses objectifs.



Dans le passé, Eric a été reconnu comme Meilleur Ouvreur de Comptes au niveau mondial et Meilleur Revenu sur les Nouveaux Comptes au niveau Européen.. Eric a démarré les relations et signé des affaires avec plusieurs dizaines de grands comptes parmi les plus prestigieux comme Areva, Total, Schneider Electric, Picard, Gaz de France, L'Oréal, LVMH, etc...



Eric a longtemps géré la vente des solutions de stockage de données, pour Atempo puis pour Hewlett-Packard où il a engrangé plus de 60 M $ de chiffre d’affaires; il a lancé l'activité de sociétés prestigieuses sur des marchés nouveaux comme pour OpSec Security ainsi que participé au démarrage de Start-ups comme Le Saving Lab.



Véritable Team Player, Eric se targue de valoriser le travail de tous dans l'entreprise, permettant à chacun d'atteindre ses objectifs avec talent dans une reconnaissance justifiée. Son succès au sein des entreprises pour lesquelles il travaille est le résultat de processus organisés, d'une vision claire de son environnement, d’une grande autonomie, d'un partage pertinent de l'information et d’un reporting précis et transparent.



Aujourd'hui, sa carrière continue dans le monde passionnant de la protection des marques pour une entreprise innovante où il prend la responsabilité du développement commercial au niveau international.





Quelques unes de ses compétences à souligner:



Négociations avec les cadres dirigeants

Ventes Customer Centric / Solution selling / Insight selling

Gestion de comptes internationaux

Management d'équipes et projets

Solutions à forte valeur ajoutée / Architecture informatique

Propriété intellectuelle / Authentification / Traçabilité

Licencing / Mode / Luxe / Parfums-Cosmétique / Utilities / FMCG

ERP / ETL

BPM-BPO

Mobile & SaaS



Mes compétences :

Architecture

Asie

B2B

BPM

BPO

Business

Business process

Business Process Management

COMMERCE

Commercial

Contrefaçon

Country manager

CRM social

Distribution

Europe

Fashion

GED

Grands comptes

International

Luxury

Management

Manager

Média

Microsoft Business Intelligence

Microsoft CRM

NTIC

Off line

Photographie

Process

Process management

Sales

SAN

SAP

SAP BI

Social business

Social CRM

Social Media

Stockage

Stockage SAN

Vente