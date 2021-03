Entré dans l'armée de l'Air en 1988, j'ai effectué toute ma carrière en qualité de pilote sur avion de Transport (Transall, Falcon 20 et TBM700).

Depuis 2007, je me suis spécialisé dans le Transit aérien; Tout d'abord comme planificateur des opérations de transport et de transit aérien, puis comme chef d'escale à Paris et depuis 2010 sur l'aéroport d'Istres le Tube (13).