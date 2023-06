Eric CONDAT

Conduite de changement - Systèmes d’information:



Audit état des lieux. Etude des différentes pistes. Elaborer le cahier des charges, piloter l’appel d’offre, négocier avec les fournisseurs.

Coordonner le déroulement du projet. Suivre et former les utilisateurs. Programmer les différents rapports (statistiques, listings commandes, contrôles).



Encadrement - Organisation:



Management d'équipe 10 personnes (recrutement, formation, coaching, objectivation, évaluation de la performance, conduite de réunions). Accompagnement et formation sur logiciels (Sage, Cognos, pack office)



Conduite de changement - Gestion de projets:



Définir l'état des lieux et analyse des besoins.

Etudier les solutions, rédiger le cahier des charges et piloter les appels d'offres.

Conduire les réunions d'équipe projet. Veiller au respect du timing et du suivi des budgets.

Créer et piloter les outils et indicateurs de performance.

Mettre en place les actions correctives.



Stratégie:



Définition politique commerciale et marketing.

Structuration politique achats transports



Mes compétences :

VDOC

Sage X3

Chef de projet informatique

Direction commerciale

Crystal report