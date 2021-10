Jean-Luc SANJOSE

Filiale du groupe DIMO Software, DIMO Maint est spécialiste depuis plus de 20 ans dans l’édition de logiciels de Gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur – GMAO et de Service Après-Vente – SAV. Avec ses 3 500 clients dans 95 pays, DIMO Maint se positionne aujourd’hui comme un des leaders sur le marché de la GMAO et du SAV Mid-Market.



Sa gamme évolutive de logiciels faciles à utiliser, rapides à déployer permet de répondre aux besoins des petites, moyennes et grandes structures dans tous les secteurs d’activité : industrie, immobilier & tertiaire, pétrole & gaz, environnement & énergies, santé, hôtellerie, transport & logistique, service après-vente.



Pour permettre la réalisation des projets à l’international, DIMO Maint s’appuie sur un réseau de plus de 125 partenaires revendeurs et intégrateurs certifiés.



