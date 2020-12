Nathalie BRESCH

Nous assurons auprès de notre clientèle : - La commercialisation des licences, - La mise en œuvre du progiciel SAGE ERP X3, - Les travaux techniques (développements, reprises de données, interfaçages...), - Les services de maintenances, - Les formations et l'assistance (hotline). Le Groupe SRA est l'interlocuteur unique de ses clients depuis la démarche commerciale jusqu'aux services de maintenance. Nos compétences techniques portent sur des environnement ouverts du marché, nécessaires à l’exploitation efficiente de nos applications de gestion. SRA Informatique a acquis depuis sa création un savoir faire exceptionnel dans l’intégration de solutions de gestion, grâce à sa stratégie claire de partenariat avec l’éditeur SAGE. Nos équipes distribuent et intègrent les produits de la gamme Moyennes et Grandes Entreprises de l’éditeur SAGE dont fait partie la solution SAGE ERP X3 pour laquelle nous sommes spécialistes. Spécialités Intégrateur & Distributeur de Solutions de Gestion.



