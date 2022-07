Eric CRIQUIOCHE

• +25 ans de négociation auprès de grands comptes (centrales d’achat de la grande distribution alimentaire, de meuble, de bricolage et du négoce en matériaux, municipalités)

• +25 ans d’encadrement, de recrutement et de management de forces de vente

• Mise en place et suivi d’opérations promotionnelles et d’actions « incentive »

• Gestion et développement de gammes de produits

• Création d’une société et lancement de nouvelles activités

• Informatique : Microsoft Word et Excel, PowerPoint, Internet, Xales, Cognos, BeX Analyzer,...

• Trilingue Anglais / Italien



Mes compétences :

Marketing produit

Pack office

BEx Analyzer

Cognos Insight

Internet

Microsoft Excel

Microsoft Outlook

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word