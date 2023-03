Eric DELASSUS

Professeur honoraire agrégé et docteur en philosophie (PhD), j'ai enseigné la philosophie auprès des classes terminales de séries générales et technologiques, j'ai assuré également un enseignement de culture de la communication auprès d'étudiants préparant un BTS Communication. J'ai dispensé de 1990 à 2012, dans mon ancien établissement (Lycée Jacques Cœur de Bourges), des cours d'initiation à la psychologie auprès d'une Section de Technicien Supérieur en Économie Sociale et Familiale. J'interviens également dans la formation en éthique médicale des étudiants de L'IFSI de Bourges et de Vierzon, ainsi que lors de séances de formation auprès des médecins et personnels soignants de l'hôpital Jacques Cœur de Bourges. Ma thèse a été publiée aux Presses Universitaires de Rennes sous le titre De l'Éthique de Spinoza à l'éthique médicale ( http://www.pur-editions.fr/detail.php?idOuv=2597 ). Je participe également à des séminaires concernant les questions d'éthiques relatives au management et aux relations humaines dans l'entreprise et je peux intervenir dans des formations (enseignement, conférences, séminaires) sur des questions concernant le sens de notions comme le corps, la personne, autrui, le travail et la dignité humaine.

Retraité depuis le 01/09/2022, j'ai créé un cabinet de conseil et de formation (PhiliaConcept), afin de proposer une approche philosophique de la vie en entreprise du management:

https://philia562877567.wordpress.com/



Mes compétences :

Relations humaines

Philosophie

Éthique médicale

Éthique managériale

Enseignement