Eric DUBOIS

Doté d'un profil très opérationnel et disposant dun bagage technique complet, je suis un directeur administratif et financier (DAF) axé sur un rôle de business partner pour la direction générale et les directions opérationnelles en environnement PME ou ETI.



J'ai une expérience confirmée dans les métiers de la finance dentreprise dans différents secteurs industriels, dans la distribution ainsi que dans le BTP.



Business partner, je me caractérise par ma faculté dimmersion dans les problématiques opérationnelles des différents métiers de lentreprise et à les transposer dans les enjeux économiques du secteur. Très ouvert et ayant une vision plus globale de lentreprise, je suis capable de mener un véritable travail déquipe avec la DG et les managers opérationnels.



Trilingue Français, Anglais et Allemand, jai construit ma carrière en me dotant dune solide assise en contrôle de gestion, notamment dans le milieu de l'industrie ou de la distribution, avant dévoluer vers la fonction de directeur financier. Résolument pro actif, j'ai développé un profil de financier multi-spécialiste assorti dune grande faculté dadaptation au secteur dactivité et au contexte humain.



J'ai occupé des postes de direction financière de filiales de groupes internationaux dans lesquelles j'ai développé des compétences dans différents domaines:

Le contrôle de Gestion dans différents milieux industriels (méthode ABC, contrats à long terme, gestion de production) et dans le milieu de la distribution (retail et wholesale) B to B et B to C

L'expertise dans le traitement des normes comptables IFRS et US GAAPs.

Le contrôle interne et management des risques financiers: expertise SOX.

L'organisation et la gestion de projets stratégiques transverses: pilotage de restructurations et déploiement de SI (Navision, Sage, SAP).

Le management déquipes administratives multiculturelles et pluridisciplinaires (Finance, RH, DSI, ADV, Achats) jusquà 18 personnes pour des filiales de groupes internationaux.



Mes compétences :

Contrôle de gestion

Organisation et stratégie d'entreprise

Risk Assessment (Sarbanes-Oxley)

Contrôle interne

Management

Normes comptables US GAAPs, IAS/IFRS et HGB