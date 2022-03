Eric DURAND

Spécialiste de l'assurance dans le domaine des professionnels de l'Immobilier et des différents acteurs du logement.



Un parcours réalisé dans le courtage d'assurance et en compagnie avec pour motivation la réalisation d'objectifs ambitieux.



Qu'ils soient consolidés ou nouveaux, ces challenges sont alimentés par le souci de répondre toujours mieux aux besoins des clients car lorsque le client perçoit clairement le service, il en reconnait la valeur.



L'excellence et l'esprit courtier au service du client, deux règles simples qui font partie intégrante de la vision du 1er groupe de courtage français totalement indépendant.