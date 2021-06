Eric EICHOLZ

Je suis Project Manager au sein du groupe Parlym.

Mes compétences sont aussi bien techniques (15 ans de management de projets) qu'économiques et stratégiques (6 ans comme analyste) ou commerciales (6 ans d'achats). Mes points forts sont l'analyse et la négociation.

Je suis également engagé dans l'aide humanitaire.

Je parle couramment l'anglais et l'allemand.



Spécialisations : 20 années dexpérience dans lindustrie de process

15 années dexpérience en management de projet

expérience internationale, trilingue

rigueur, analyse, négociation, ouverture desprit



Mes compétences :

Project manager

Pétrochimie

Pétrole

Management de projets

Management de projet

Agroalimentaire

Project management

Chimie

Achats

Négociation

Humanitaire

Analyse