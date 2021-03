Eric ERIC LOKIETEK (LOKIETEK)

Passionné par l'art, les technologies et la conception graphique, j'attache de l'importance à la force du message à transmettre au client final, à la qualité et à la réalisation de solutions qui se soumettent aux impératifs de production.CV EN LIGNE > http://eric-lokietek.lescigales.org/site-graphisme



/// COMPETENCES FORMATEUR

Elearning

Photoshop, Illustrator, Indesign

Dreamweaver, Notepad++ HTML 5,CSS3

Design thinking

Conception de supports de communication et de sites web

Typologie des métiers (commercial en publicité / PLV, signalétique, publicité, imprimerie)

Bureautique Word, Excel (initiation)



/// COMPETENCES WEB

- Conception des sites (arborescence, graphisme, ergonomie, mise en page)

- Optimisation du référencement naturel - SEO (avant refonte du site en 2015)

- Conception des emailing (mise en page, intégration HTML et routage avec Inxmal et Dolist)

- Suivi de lévolution et lanimation des sites, la mise en place dactions commerciales afin de répondre aux besoins business des directions commerciales

- Assure le lien avec les prestataires des sites (rédaction des cahiers des charges/expression des besoins, campagnes Adwords, référencement, développements)

- Analyse de laudience et suivi des indicateurs de performance

- Veille technologique

LOGICIELS : Dreamweaver, Photoshop, Illustrator.

CMS : Prestashop, Wordpress

EMAILING : Dolist, Inxmail.



/// COMPETENCES PRINT

- Réalisation de documents commerciaux (conception et rédaction des notices de montage et des fiches produits. Dossier de présentation pour appels doffre)

- Création de publicités des magazines partenaires

- Mise en page

LOGICIELS : Photoshop, Illustrator, Indesign.



/// AUTRES COMPETENCES

- Photographie de produits et scènes, retouche sous Photoshop

- Réalisation de clips vidéos pour Youtube

- Montage sonore avec Ableton Live LE

- Recherche d'idées de vente



/// HOBIES

Projet FAN DE FUNK. Une émission de radio distribuée pour la diffusion en syndication + Podcast).

Diffusion sur 85 radios (web et FM).

http://www.fandefunk.com



/// PORTFOLIO

CV : http://eric-lokietek.lescigales.org/site-graphisme

Arts plastiques : http://eric-lokietek.lescigales.org/site-art/

Photographie : http://eric-lokietek.lescigales.org/site-photographie/

Design : http://eric-lokietek.lescigales.org/site-design/



Mes compétences :

Création graphique

Maîtrise illustrator, photoshop

Animation réseaux sociaux

Web design et intégration html

Montage sonore

Référencement

Rédaction de notice / fiches produits

Voix off

Animation radio

Design

Enseignement artistique

Formation informatique

Formation