Je suis Prject Manager et Spécialiste Software et Hardware en Assurance Process (ED-12C/DO-178C, ED-109A/DO-278A et ED-80/DO-254) et Design Assurance des systèmes aéronautiques embarqués et ATM dans le cadre des aspects réglementaires lié à la certification/approbation par les autorités européennes (EASA) et américaines (FAA).



Mes compétences :

Assurance Process DO-254

Assurance Process Et Design DO-178B