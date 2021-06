Elisa BOUGEARD

Bonjour,



Je suis en charge de la coordination, l'animation d'un Agenda 21 d'une communauté de communes en milieu semi-rural.

Ainsi toutes les problématiques liées au DD m'intéressent et notamment la participation, la concertation...

Quelles portes d'entrée trouver pour amener les gens peu sensibles à s'interroger ? comment re-dynamiser la participation et l'engagement des habitants dans les projets de son territoire ?



Ce réseau me semble idéal pour échanger, apprendre des expériences des uns et des autres. Alors n'hésitez pas à me contacter !



Compétences en bref :

- monter, mettre en œuvre, suivre et évaluer des programmes d'actions,

- chef de projet DD,

- rechercher des financements, évaluer les projets,

- intervenir publiquement auprès de divers publics (collectivité, associations, grand public, scolaires),

- rédiger les bilans et présenter les résultats aux partenaires,

- élaborer des modules de formation,

- créer des outils de communication (plaquettes, exposition...)





Savoir être :

consciencieuse, respect des délais, objectivité, sens de l'écoute, organisée, sens des priorités



Mes compétences :

Conseil

Développement durable

Conduite de projet